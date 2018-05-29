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رئيس المعاهد الأزهرية: لم نسجل حالات غش باليوم الأول للثانوية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:53 م
رئيس المعاهد الأزهرية: لم نسجل حالات غش باليوم الأول للثانوية الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على
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قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحان اليوم من الشهادة الثانوية للقسم العلمى، مر بسلام دون تسجيل حالة غش واحدة حتى الآن سوى قيام طالب بتمزيق ورقة الامتحان فى مادة الفقه بمحافظة الشرقية وتم إلغاء المادة له واعتبارها مادة رسوب بالإضافة لبحث تقرير اللجنة إن ثبت حدوث اعتداء أوشغب سيعتبر العام الدراسى عام رسوب بأكمله.

 

وأضاف فى تصريحات لليوم السابع ، أن امتحان مادتى الفقه والميكانيا والديناميكا ، جميعها من المنهج ومطابقة للصياغة ومناسبة للزمن ولم يوجد شكاوى من صعوبة الامتحان، مضيفا أن اليوم كان مميز استنادا على التقارير الواردة من غرف العمليات بالمناطق، ونتمنى أن يدوم لنهاية الامتحان.


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الثانوية الازهرية

الازهر الشريف

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