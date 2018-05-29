"رئيس العليا للحج والعمرة" يتوجه للسعودية لمناقشة ترتيبات الحج غدا

كتبت ميرفت رشاد

يتوجه مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، غدا الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية ، وذلك للوقوف على ترتيبات موسم الحج القادم، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الجانب السعودى وبما يكفل نجاح الموسم وضمان أمن وسلامة الحجاج المصريين مع الحفاظ على مصلحة الشركات السياحية المصرية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس اللجنة اجتماعا مع رئيس مؤسسة الطوافة الأهلية للحجاج الدول العربية، وكذلك مسئولى وزارة الحج لشئون العمرة والحج، للوقوف على آخر الترتيبات والتجهيزات الخاصة بفترة توثيق عقود سكن الحجاج، بحضور المستشار القانونى لوزيرة السياحة وعدد من أعضاء اللجنة.

وكانت وزارة السياحة، أعلنت نتيجة قرعة الحج السياحى للعام الحالى 1439هـ- 2018 م وصرح مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين أن إجمالى عدد المواطنين المتقدمين للحج السياحى 120 ألفا و810 مواطنين، وفاز بالقرعة 36 ألف مواطن

وقال مجدى شلبى، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن إجمالى عدد المواطنين المتقدمين لبرامج الحج السياحى 5 نجوم بلغ 11672، فيما بلغ عدد المتقدمين للبرامج 4 نجوم 8409، وللاقتصادى 52407، وللبرى 480322 مواطن، لافتا خلال إجراء قرعة الحج السياحى أمس، أن إجمالى عدد الشركات المتقدمة لتنظيم برامج الحج بلغت 1902 شركة، منها 263 شركة لـ5 نجوم، و203 شركة لـ 4 نجوم، و775 شركة للاقتصادى، و661 شركة للبرى.