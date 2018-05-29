رئاسة الجمهورية فى مالى تشيد بشجاعة مواطن بعد انقاذه طفل من الموت بفرنسا

باماكو (أ ش أ)

أشادت رئاسة الجمهورية فى مالى بالمواطن مامودو جاساما الذى كان يعيش فى فرنسا بطريقة غير شرعية، واصفة تصرفه بإنقاذ طفل من الموت فى فرنسا بالشجاع والنبيل.

وذكر راديو (فرنسا الدولى) اليوم الثلاثاء، أن رئيس مالى إبراهيم بوبكر كيتا أجرى اتصالا هاتفيا بغاساما لتهنئته على تصرفه، مضيفا أن الرئاسة أشادت - على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بابن البلد حيث أن إنقاذ حياة شخص فى خطر ليس باستطاعة الجميع وأن غاساما أخذ على عاتقه هذا الخطر مظهرا قيم الشجاعة والإنسانية.

وأوضح الراديو أن العمل الشجاع الذى قام به غاساما حظى بإشادة أيضا فى بلده الأصلى مإلى حيث وصفه عدد من المواطنين بأنه بطل ولكن قبل كل شيء رجل لم يستمع إلا لغريزته لإنقاذ طفل.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد منح الجنسية الفرنسية للشاب البالغ من العمر 22 عاما وأمر - وفقا لقصر الإليزية - بضم غاساما إلى جهاز الإطفاء بناء على المهارات التى كشف عنها خلال إنقاذ الطفل.

يذكر أن غاساما ظهر فى شريط فيديو انتشر على وسائل الإعلام الفرنسية والغربية ومواقع التواصل الاجتماعى متدل من شرفة منزل واقع فى الطبقة الرابعة من مبنى شمإلى العاصمة باريس لإنقاذ طفل كاد أن يسقط من إحدى الشرفات.