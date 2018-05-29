video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 05:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

دراسة أردنية توصى بعدم إقامة المصانع قرب الموارد المائية

الثلاثاء، 29 مايو 2018 04:32 م
دراسة أردنية توصى بعدم إقامة المصانع قرب الموارد المائية مصانع - أرشيفية
عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

أوصت دراسة علمية أردنية حديثة بمنع إقامة المصانع قرب الموارد المائية والأحواض الجوفية فى الأردن لمنع تلوث المياه.

وأكدت الدراسة - التى أعدتها وزارة المياه الأردنية بالتعاون مع الجامعة الأردنية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى - ضرورة إلزام منتجى المواد الخطرة بالتخلص منها بطرق آمنة بعيدًا عن المياه، مطالبة الحكومة بتشديد القوانين والعقوبات على مرتكبى هذه المخالفات؛ لما لها من أثر بالغ على تلوث المياه بالمملكة.

ودعت الدراسة - التى جاءت بعنوان (سلوكيات الأفراد والمجتمع نحو المياه من منظور الشريعة الإسلامية) - إلى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى والعمل على الاستفادة من المياه الناتجة فى القطاعات المناسبة.

وطالبت الدراسة بضرورة عدم التخلص من مياه الأمطار عن طريق ربطها بشبكات الصرف الصحى وتجنب إلقاء القاذورات والفضلات قرب موارد الماء الطبيعية خاصة أثناء الرحلات لتجنب تلوث المياه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالأسماء.. إصابة &#1640; مصريين بحريق بمصنع بالأردن والخارجية تتابع

الاردن

اخبار الاردن

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

مصانع الاردن




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة