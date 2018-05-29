دراسة أردنية توصى بعدم إقامة المصانع قرب الموارد المائية

عمان (أ ش أ)

أوصت دراسة علمية أردنية حديثة بمنع إقامة المصانع قرب الموارد المائية والأحواض الجوفية فى الأردن لمنع تلوث المياه.

وأكدت الدراسة - التى أعدتها وزارة المياه الأردنية بالتعاون مع الجامعة الأردنية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى - ضرورة إلزام منتجى المواد الخطرة بالتخلص منها بطرق آمنة بعيدًا عن المياه، مطالبة الحكومة بتشديد القوانين والعقوبات على مرتكبى هذه المخالفات؛ لما لها من أثر بالغ على تلوث المياه بالمملكة.

ودعت الدراسة - التى جاءت بعنوان (سلوكيات الأفراد والمجتمع نحو المياه من منظور الشريعة الإسلامية) - إلى إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى والعمل على الاستفادة من المياه الناتجة فى القطاعات المناسبة.

وطالبت الدراسة بضرورة عدم التخلص من مياه الأمطار عن طريق ربطها بشبكات الصرف الصحى وتجنب إلقاء القاذورات والفضلات قرب موارد الماء الطبيعية خاصة أثناء الرحلات لتجنب تلوث المياه.