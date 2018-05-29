خالد فهمي وزير البيئة: لا يمكن فرض منظومة نظافة على جميع المحافظات

قال المهندس أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة، إن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، حسّن مفهوم التعامل مع أعضاء النقابة على مستوى جميع المحافظات، حيث تم إنشاء جهاز المخلفات فى عهده، مؤكدا أن الوزارة تنتهج سياسة مختلفة بتطبيق منظومة المخلفات الجديدة، مشددا على أن عمال القمامة يتمسكون ببقاء الوزير لإتمام المنظومة.

وقال شحاته المقدس نقيب جامعى القمامة بالقاهرة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الثلاثاء، إن النقابة ستتعاون مع وزارة البيئة لتبقى مصر نظيفة، مع الاحتفاظ بحق أعضاء النقابة.

من ناحيته، أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن المنظومة الجديدة، سياسة حكومة وليست خاصة بوزير، وسيتم تطبيقها، مشيرا إلى أن لكل محافظة منظومة مختلفة عن غيرها، وأنه لا يمكن فرض نظام واحد على كافة المحافظات.

وأكد الوزير، أن مصانع التدوير ليست فى خلاف مع عمال النظافة، خاصة أنها ستعمل على ما تم فرزه ولا يحصل عليها العمال.