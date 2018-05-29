حى باب الشعرية يشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة منظومة النظافة

كتب سيد الخلفاوى

شن حى باب الشعرية برئاسة اللواء خالد جمعة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، بحضور مأمور قسم باب الشعرية، وبالتنسيق مع شرطة المرافق ومسئولى المربعات والإشغالات والمحلات، حيث أسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات بخط سير الحملة بشارع بورسعيد وباب البحر وسوق الخراطين وميدان باب الشعرية وشارع الجيش.

كما تمت مراجعة كل التراخيص للمحال الواقعه بخط سير الحملة، ومقابلة العديد من المواطنين لحل شكواهم فى الحال، كما تضمنت الحملة المرور على مربع بين السيارج، وتم مراجعة كل الأعمال ( النظافة - الإنارة - التشجير - الإشغالات )

وفى سياق آخر قال رئيس حى باب الشعرية، إنه أشرف على حملة نظافة بصحبة مسئولى المربعات وشرطة المرافق والإشغالات والمحلات، لمتابعة منظومة النظافة بالمربعات، وتم رفع كفاءة منظومة النظافة لمربعات الطشطوشى، والشنبكى، وكذلك رفع الحواجز والبلدورات الموضوعة أمام العقارات والمحال لمنع انتظار السيارات بالمخالفة لقانون السير.