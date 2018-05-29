video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حى باب الشعرية يشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة منظومة النظافة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 11:33 ص
حى باب الشعرية يشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة منظومة النظافة حملة لحى باب الشعرية لرفع الاشغالات
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
شن حى باب الشعرية برئاسة اللواء خالد جمعة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، بحضور مأمور قسم باب الشعرية، وبالتنسيق مع شرطة المرافق ومسئولى المربعات والإشغالات والمحلات، حيث أسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات بخط سير الحملة بشارع بورسعيد وباب البحر وسوق الخراطين وميدان باب الشعرية وشارع الجيش.
 
كما تمت مراجعة كل التراخيص للمحال الواقعه بخط سير الحملة، ومقابلة العديد من المواطنين لحل شكواهم فى الحال، كما تضمنت الحملة المرور على مربع بين السيارج، وتم مراجعة كل الأعمال ( النظافة - الإنارة - التشجير - الإشغالات )
 
وفى سياق آخر قال رئيس حى باب الشعرية، إنه أشرف على حملة نظافة بصحبة مسئولى المربعات وشرطة المرافق والإشغالات والمحلات، لمتابعة منظومة النظافة بالمربعات، وتم رفع كفاءة منظومة النظافة لمربعات الطشطوشى، والشنبكى، وكذلك رفع الحواجز والبلدورات الموضوعة أمام العقارات والمحال لمنع انتظار السيارات بالمخالفة لقانون السير.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب محافظ القاهرة يشرف على رفع مخلفات هدم أمام كنيسة مارجرجس بالزيتون

القاهرة

اخبار القاهرة

الاشغالات

باب الشعرية

ازالة

تعديات

اخبار مصر




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة