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الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:30 م
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حى المرج يزيل 18 حالة تعدى ويشن حملات لرفع الإشغالات

الثلاثاء، 29 مايو 2018 11:28 ص
حى المرج يزيل 18 حالة تعدى ويشن حملات لرفع الإشغالات حملة إزالى للتعديات بالمرج
كتب سيد الخلفاوى
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شن حى المرج شرق القاهرة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والسيارات المتروكة بالمرج الغربية والدائرى والمرج الجديدة بمعرفة إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى ومعاونة قسم شرطة المرج، كما نفذ الحى حملة لرفع إشغالات شارع عين شمس وشارع الصحة وشارع الفيروز وشارع ترعة برلنت عزبة النخل الشرقية بمعرفة إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية بالحى.
 
وفى السياق وجه العميد هانى محمد رضا، رئيس الحى بمحاربة البناء بدون ترخيص بالمهد حيث تم إيقاف أعمال هدم بدون ترخيص بشارع محمد فتحى المتقاطع مع شارع الشهيد بالمرج الغربية ومصادرة اللودر وإيداعه بمخازن الحى بمعرفة إدارة المتابعة الميدانية.
 
كما تم تنفيذ 18 قرار إزالة للتعديات أسفل الدائرى وموقف 999 بالمرج الجديدة بمعرفة إدارة الإزالات والمتابعة الميدانية والإشغالات وشرطة المرافق بالحى.
 
وفى إطار حملة "خليك إيجابى زى آدم" تم رفع القمامة والمخلفات بأماكن متفرقة بالحى بمعرفة فرع الهيئة بالحى.
 

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