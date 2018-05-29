حماس والجهاد الإسلامى تتبنيان إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل

أ ف ب

أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامى فى بيان مشترك مساء الثلاثاء تبنيهما إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل ردا على "العدوان الإسرائيلى".

وقالت كتائب القسام الجناح العسكرى لحماس وسرايا القدس الجناح العسكرى للجهاد الإسلامى فى البيان الذى حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أنهما يعلنان عن "مسئوليتهما المشتركة عن قصف المواقع العسكرية والمغتصبات الصهيونية فى محيط قطاع غزة بعشرات القذائف الصاروخية على مدار اليوم الثلاثاء، ردا على العدوان الصهيونى الغاشم وجرائمه".