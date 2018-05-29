video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 08:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حماس والجهاد الإسلامى تتبنيان إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل

الثلاثاء، 29 مايو 2018 07:47 م
حماس والجهاد الإسلامى تتبنيان إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل قصف غزة
أ ف ب
إضافة تعليق

أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامى فى بيان مشترك مساء الثلاثاء تبنيهما إطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل ردا على "العدوان الإسرائيلى".

وقالت كتائب القسام الجناح العسكرى لحماس وسرايا القدس الجناح العسكرى للجهاد الإسلامى فى البيان الذى حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أنهما يعلنان عن "مسئوليتهما المشتركة عن قصف المواقع العسكرية والمغتصبات الصهيونية فى محيط قطاع غزة بعشرات القذائف الصاروخية على مدار اليوم الثلاثاء، ردا على العدوان الصهيونى الغاشم وجرائمه".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غزة تقصف مستوطنات الاحتلال بـ30 قذيفة صاروخية ردا على مجازره.. الجيش الإسرائيلى يرد بضربات جوية وأرضية على القطاع.. نتانياهو يستدعى وزرائه فى اجتماع طارئ.. والإعلام العبرى: سيكون التصعيد الأخطر منذ حرب 2014

انقطاع الاتصال بـ"سفينة الحرية" الفلسطينية بعد انطلاقها لكسر حصار غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعلن تعرضه لإطلاق قذائف من قطاع غزة

صور.. وصول قافلة المساعدات المقدمة من الأزهر إلى قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعلن قصف أكثر من 30 هدفا عسكريا فى قطاع غزة

البحرية الإسرائيلية تسيطر على القارب الفلسطينى بعد إبحاره من قطاع غزة

إصابة 3 إسرائيليين فى مستوطنة أشكول بشظايا قذيفة أطلقت من غزة

الدولية لكسر الحصار عن غزة تحمل الاحتلال مسئولية سلامة المشاركين بسفينة الحرية

غزة

أخبار عربية

فلسطين

حماس

كتائب القسام




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الإثارة والتشويق فى مسلسل "كلبش 2" عرض مستمر.. سليم الأنصارى يصل إلى قاتل عائلته عاكف أبو العز.. وزيارة صلاح الطوخى لعائلة يوسف العدوى.. واكتشاف الخيانة من أحد عناصر الداخلية

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة