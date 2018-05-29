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الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:35 م
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حبس وليد الشوبكى 15 يوما لاتهامه بالتحريض ضد الدولة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:16 م
حبس وليد الشوبكى 15 يوما لاتهامه بالتحريض ضد الدولة محكمه التجمع
كتبت أمنية الموجي
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أمرت، منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين  بحبس وليد خليل الشوبكى، باحث بجامعة واشنطن 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

 

ويواجه المتهم بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو على شبكه التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 


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