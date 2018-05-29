حبس مدير المكتب الإداري للإخوان فى بنى مزار 15 يومًا بأحداث عنف

قررت النيابة العامة بمركز بنى مزار في شمال المنيا، حبس مدير المكتب الإداري للإخوان المتهم في 9 قضايا عنف وشغب، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن، قد ألقت قد ألقت القبض على المتهم "ع-ح-ق" 55، عامًا، موجه بالتربية والتعليم بمركز بنى مزار، مطلوب ضبطه فى 9 قضايا من بينها أحداث حرق محكمة بنى مزار، تزامنًا مع فض اعتصامى رابعة والنهضة إلى جانب قضايا تظاهر وأعمال شغب، وأسندت له النيابة العامة تهم الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف، وإثارة الشغب.

وكانت القوات، قد داهمت منزل المتهم، والذى كان يتقلد منصب رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان بمركز بنى مزار، ومقيم بقرية ساقولا، عقب ورود معلومات بتواجده داخل منزله بعد هروب دام أكثر من 5 سنوات.