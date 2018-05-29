حبس مدرس انتحل صفة أمين شرطة للنصب على سائقى التكاتك فى المعصرة

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس مدرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة، للنصب على سائقى التكاتك، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان العميد الدكتور حسام أبو زيد، مأمور قسم شرطة المعصرة، تلقى بلاغًا من سائق توك توك مفاده تعرضه لعملية ابتزاز على يد أمين شرطة بمباحث القسم وإجباره على دفع مبلغ 100 جنيه مقابل عدم التحفظ على التوك توك ملكه.

وكشفت التحريات، التى قادها المقدم إيهاب الصعيدى، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، أن وراء ارتكاب الواقعة "أ.ف"، 32 عاما، مدرس، ومقيم بمدينة الهدى حدائق حلوان.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.