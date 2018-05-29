جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة راكبة تهريب أدوية كبد وسرطان بملايين الجنيهات

كتب أحمد حمادة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية لدى راكبة قادمة من جدة على متن رحلة الخطوط السعودية.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول رحلة الخطوط السعودية 308 القادمة من جدة، اشتبه مدير الجمرك عصام أنور فى راكبة بحوزتها 6 حقائب، فتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة محمود جوهر، وهانى عميرة وإيهاب وزيرى وشرين كمال، وتم تمرير الحقائب على جهاز الأكس راى بمعرفة محمد حسام وتبين وجود أجسام معتمة.

تم فتح الحقائب بواسطة محمود رجب، حيث عثر على كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بأمراض الكبد والتهابات العين والسرطان، تقدر بملايين الجنيهات، وعلى الفور أمر عصام أنور عطية مدير الجمرك، بتحرير محضر بالواقعة، ومصادرة المضبوطات.