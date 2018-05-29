video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة راكبة تهريب أدوية كبد وسرطان بملايين الجنيهات

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:40 م
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة راكبة تهريب أدوية كبد وسرطان بملايين الجنيهات تهريب أدوية
كتب أحمد حمادة
إضافة تعليق
تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية لدى راكبة قادمة من جدة على متن رحلة الخطوط السعودية.
 
وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول رحلة الخطوط السعودية 308 القادمة من جدة، اشتبه مدير الجمرك عصام أنور فى راكبة بحوزتها 6 حقائب، فتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة محمود جوهر، وهانى عميرة وإيهاب وزيرى وشرين كمال، وتم تمرير الحقائب على جهاز الأكس راى بمعرفة محمد حسام وتبين وجود أجسام معتمة.
 
تم فتح الحقائب بواسطة محمود رجب، حيث عثر على كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بأمراض الكبد والتهابات العين والسرطان، تقدر بملايين الجنيهات، وعلى الفور أمر عصام أنور عطية مدير الجمرك، بتحرير محضر بالواقعة، ومصادرة المضبوطات.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كميه من السبائك الذهبية.. صور

جمارك مطار القاهرة تضبط 3 محاولات تهريب مبالغ من النقد الأجنبى ومشغولات ذهبية

جمارك المطار

اخبار المطار

مطار القاهرة




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة