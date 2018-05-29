تقارير: خلاف بين وزارة الخزانة البريطانية وبنك إنجلترا بسبب بريكست

لندن (أ ش أ )

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن مخاوف التوصل لاتفاق سئ لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بريكست، يثير توترات كبيرة بين بنك إنجلترا (البنك المركزى فى المملكة المتحدة) ووزارة الخزانة البريطانية.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى وسط مخاوف متزايدة من احتمالية رفض بروكسل للخطط المطروحة من جانب وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، للحفاظ على علاقات وثيقة مع التكتل الأوروبى من أجل الخدمات المالية، إذ يرغب هاموند فى إبقاء بريطانيا قريبة من قواعد الاتحاد الأوروبى لضمان أفضل وصول إلى السوق الأوروبية، فى حين أن بنك إنجلترا يعارض أى حل وسط يجعله خاضعا للقواعد.

وأشارت الصحيفة -نقلا عن تقارير إعلامية- إلى أن مسؤولى بنك انجلترا على خلاف مع وزارة الخزانة بشأن البحث عن خطة بديلة.

ويرى بنك إنجلترا أن وزير الخزانة البريطانى يأمل فى الحصول على اتفاقية تجارية خاصة بالخدمات المالية للاتحاد الأوروبي، ما يجعله على استعداد للتوقيع على اتفاق يمنح بروكسل نفوذا كبيرا على بريطانيا.

وقد سلط محافظ بنك إنجلترا، مارك كارنى، خلال خطاب له فى لندن الأسبوع الماضي، الضوء على المخاطر التى يتعرض لها النظام المإلى جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.