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تجديد حبس 4 من أعضاء ألتراس الأهلى 15يوما بأحداث شغب مباراة مونانا الجابونى

الثلاثاء، 29 مايو 2018 11:56 م
تجديد حبس 4 من أعضاء ألتراس الأهلى 15يوما بأحداث شغب مباراة مونانا الجابونى محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 4 متهمين بألتراس أهلاوى، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادي مونانا الجابونى باستاد القاهرة.

 

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.  

 

وكانت الأحداث التى وقعت فى المباراة قد بدأت بتوجه عدد من أعضاء الرابطة إلى المدرج الذي يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

 

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم بعد انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلى مع مونانا الجابوني في الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.


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