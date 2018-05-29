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بنك مصر يفتتح فرعا جديدا بكلية تجارة عين شمس

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:31 م
بنك مصر يفتتح فرعا جديدا بكلية تجارة عين شمس محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر
أحمد يعقوب
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افتتح محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بنك مصر فرع كلية تجارة عين شمس يوم الاثنين الموافق 28/5/2018، بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت – رئيس جامعة عين شمس والدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس وعاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

حضر الافتتاح عادل فوزى رئيس قطاع المناطق والفروع بالبنك وطارق على رئيس قطاع الشئون الإدارية والهندسية بالبنك، وعدد من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى افتتاح بنك مصر فرع جامعة عين شمس بعد تطويره، ويعد بنك مصر فرع كلية تجارة عين شمس حلقة جديدة فى سلسلة الفروع المتميزة للبنك والتى تصل إلى العميل فى كافة أنحاء الجمهورية حيث تصل شبكة فروع بنك مصر إلى نحو 621 فرعا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف البنك فى بيان له زود البنك الفرع بكافة التجهيزات الحديثة وذلك لضمان مستوى خدمة متميز وتوفير الوقت للعميل الذى يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة أمامه من خلال نظام الربط الإلكترونى بين كافة فروع البنك ليسهل على العميل التعامل على حساباته من أى فرع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب تزويد الفرع بعدد من ماكينات الصراف الآلى والتى تمكن العميل من السحب والإيداع وتغيير العملة وغيرها من الخدمات المستحدثة التى تقدمها آلات الصراف الآلى. ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر ينفرد بكونه رائداَ من حيث انتشار فروعه فى جميع أنحاء الجمهورية.

وبحسب البيان يمثل الفرع الجديد إضافة لمنظومة العمل بكلية التجارة حيث سيسهل إجراءات دفع الرسوم الدراسية لطلاب الكلية والبالغ عددهم أكثر من 70 ألف طالب وطالبة، وكذلك تقديم الخدمات المصرفية للعاملين بكلية التجارة وجامعة عين شمس.

 ويحرص بنك مصر باعتباره أداة مالية وطنية على توفير الخدمة المصرفية لكل مواطن على أرض الوطن، وذلك فى إطار استراتيجيته التوسعية وتماشياً مع خطة البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى، حيث يستهدف بنك مصر إنشاء (275) فرعاً جديداً خلال الأعوام القليلة القادمة ليرتفع بعدد فروعه إلى نحو 875 فرع بحلول 2022، ويعد البنك الأوسع انتشارا فى مصر والشرق الأوسط طبقا لتصنيف الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب.


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