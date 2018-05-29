بنك سويسرى يوقف جميع تعاملاته مع إيران بسبب الاتفاق النووى

رويترز

قال بنك التجارة والاستثمار السويسرى اليوم الثلاثاء إنه علق جميع التعاملات مع إيران وإنه سينهى أنشطته مع هذا البلد تدريجيا بعد إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى مع طهران.

وقال البنك فى بيان أرسل لرويترز عن طريق البريد الإلكترونى إنه علق جميع التعاملات الجديدة المتعلقة بإيران بعد الثامن من مايو.

وأعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق فى الثامن من مايو مع إعادة فرض عقوبات على إيران فى غضون 180 يوما، مما دفع عددا من الشركات الأوروبية لإعلان تخارجها من إيران.