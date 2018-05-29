بسام راضى: علاقات مصر والسودان فى أفضل حالاتها

كتب محسن البديوى

أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى، باسم رئاسة الجمهورية، أن العلاقات بين مصر والسودان، فى أفضل حالاتها خلال الفترة الحالية، وكلاهما يؤمن بمحورية العلاقات بين البلدين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن قمة مصرية سودانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره السوداني عمر البشير، فى أكتوبر المقبل.

وفى سياق آخر، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تابع خطة الدولة الشاملة لتطوير التعليم بشكل عام بمصر، كما تابع الموقف التنفيذى لإنشاء العديد من الجامعات، بالإضافة إلى ملف إنشاء وكالة الفضاء المصرية.