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برلين تمهل شركة دايملر أسبوعين للكشف عن عمليات التلاعب بسيارات الديزل

الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:22 م
برلين تمهل شركة دايملر أسبوعين للكشف عن عمليات التلاعب بسيارات الديزل المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل
برلين (أ ش أ)
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أمهلت الحكومة الألمانية شركة صناعة السيارات "دايملر" أسبوعين لكى تكشف مدى عمليات التلاعب المحتمل فى نتائج اختبارات عوادم سياراتها التى تعمل بمحركات ديزل.

وقال وزير النقل الألمانى أندرياس شيوير - بعد لقائه مع الرئيس التنفيذى لـ(دايملر) دايتر تسيتشه اليوم الثلاثاء - إن الشركة ستحدد الرقم الدقيق للسيارات المشتبه فى تزويدها بتكنولوجيا التلاعب فى نتائج اختبارات العوادم، مضيفًا أنه سيتم عقد اجتماع آخر خلال أسبوعين.

يُذكر أن مجلة (دير شبيجل) الألمانية ذكرت يوم الجمعة الماضى أنه من المتوقع استدعاء ما يصل إلى 600 ألف سيارة ديزل من إنتاج شركة (مرسيدس) بسبب فضيحة العوادم.

 


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