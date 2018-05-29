بدء عزاء على لطفى بمسجد عمر مكرم بحضور وزير التموين

رامى سعيد

وصل منذ قليل الدكتور على المصيلحى وزير التموين إلى مسجد عمر مكرم بميدان التحرير للمشاركة فى تأدية واجب عزاء الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق، كما توافد عدد من دكاترة جامعة عين شمس.

وتجدر الاشارة أن الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق قد توفي عن عمر يناهز 83 عاما وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمشاركة عدد من الشخصيات العامة وأساتذة جامعة عين شمس فى مقدمتهم الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور فتحى الشرقاوى نائب رئيس الجامعة، والدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة وأساتذة الكلية.