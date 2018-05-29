video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انقطاع الاتصال بـ"سفينة الحرية" الفلسطينية بعد انطلاقها لكسر حصار غزة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:21 م
انقطاع الاتصال بـ"سفينة الحرية" الفلسطينية بعد انطلاقها لكسر حصار غزة فلسطينيون يبحرون إلى أوروبا
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أكد بيان أن "سفينة الحرية" التى انطلقت من ميناء غزة لكسر الحصار الإسرائيلى هى الآن فى طريقها إلى قبرص.

وأفاد عضو باللجنة المنظمة لحملة كسر الحصار بانقطاع البث المباشر الذى ينقله المشاركون بسفينة الحرية لكسر الحصار عن غزة بعد اقتراب زوارق حربية إسرائيلية.

وانطلقت أول رحلة بحرية فلسطينية قبل ظهر اليوم الثلاثاء من ميناء الصيادين فى مدينة غزة باتجاه أحد موانئ قبرص سعيا إلى "كسر الحصار" الاسرائيلى المحكم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.

وبعد حفل وداعى فى الميناء الصغير شارك فيه مئات الفلسطينيين، غادر القارب الذى يقل نحو عشرين شخصا بينهم مرضى وطلبة جامعات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. انطلاق أول رحلة بحرية من ميناء غزة لأوروبا لكسر الحصار الإسرائيلى

انطلاق أول رحلة بحرية من ميناء غزة لأوروبا لكسر الحصار الإسرائيلى

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

رحله بحريه




لا تفوتك
القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الصحة: تغطية احتياجات 15 مليون سيدة من وسائل منع الحمل وتوزيعها مجانا بالقرى

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الرياضة المصرية فى يوم.. فراعنة الأولمبي أمام تونس وديًا اليوم استعدادًا لأمم أفريقيا.. ومنتخب مصر الأول يواصل الاستعداد لمواجهة كولومبيا فى معسكر إيطاليا.. والزمالك يعلن قائمة الراحلين

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأرصاد: طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

س و ج.. كل ما تريدين معرفته عن تجنب البقع الداكنة فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة