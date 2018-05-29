انقطاع الاتصال بـ"سفينة الحرية" الفلسطينية بعد انطلاقها لكسر حصار غزة

وكالات الأنباء

أكد بيان أن "سفينة الحرية" التى انطلقت من ميناء غزة لكسر الحصار الإسرائيلى هى الآن فى طريقها إلى قبرص.

وأفاد عضو باللجنة المنظمة لحملة كسر الحصار بانقطاع البث المباشر الذى ينقله المشاركون بسفينة الحرية لكسر الحصار عن غزة بعد اقتراب زوارق حربية إسرائيلية.

وانطلقت أول رحلة بحرية فلسطينية قبل ظهر اليوم الثلاثاء من ميناء الصيادين فى مدينة غزة باتجاه أحد موانئ قبرص سعيا إلى "كسر الحصار" الاسرائيلى المحكم المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.

وبعد حفل وداعى فى الميناء الصغير شارك فيه مئات الفلسطينيين، غادر القارب الذى يقل نحو عشرين شخصا بينهم مرضى وطلبة جامعات.