المقاومة اليمنية تتقدم بعمق 2 كم باتجاه مطار الحديدة

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حققت قوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من القوات الإماراتية العاملة ضمن تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، تقدما جديدا جنوبى مدينة الحديدة، مؤكدة أن القوات تقدمت بعمق كيلومترين باتجاه مطار الحديدة.

وأفادت مصادر يمنيه - فى تصريحات لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية - بأن قوات المقاومة اليمنية تواصل تقدمها وسط فرار مليشيات الحوثى من مواقعها فى محيط المدينة.

وقالت المصادر إن قوات ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية والتهامية تمشط الجيوب والمزارع التى كانت تسيطر عليها مليشيات الحوثى، وسط وصول تعزيزات للقوات المكلفة بتحرير مدينة الحديدة.

وأكدت المصادر أن معركة تحرير مدينة الحديدة ومينائها دخلت مرحلة جديدة بعد الانتصارات الكبيرة، التى تحققت خلال الـ72 ساعة الماضية، وتم خلالها تحطيم دفاعات مليشيات الحوثى وتحرير معظم مناطق مديريتى التحيتا والدريهمى، لافته إلى أن صفوف مليشيات الحوثى تشهد تراجعا ميدانيا فى مختلف الجبهات بالتزامن مع وصول القوات المشتركة إلى مشارف الحديدة، تمهيدا لتطهيرها من مسلحى الحوثى ودحر المخطط الانقلابى فى اليمن.



وكان المتحدث باسم المقاومة الوطنية اليمنية العقيد صادق الدويد قد أكد فى وقت سابق أن مدينة الحديدة باتت "على مرمى حجر من القوات المشتركة"، مشيرا إلى أن المقاومة، بدعم من التحالف، تعزز سيطرتها على المناطق المحررة فى جبهة الساحل الغربي.