المالية: 4.6 مليار جنيه إتاحات عاجلة للتموين والسكك الحديدية والتأمين الصحى

كتب - أحمد يعقوب

اعتمد عمرو الجارحى، وزير المالية، عددًا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.6 مليار جنيه عن شهر مايو 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة الوطنية للإعلام.

وتضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر مايو 2018، وأنه قد تم إصدار ضمانات بمبلغ 14.8مليون دولار لشراء 63 ألف طن قمح مستورد.

وشملت الإتاحات أيضا مبلغ 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر مايو 2018، كما تم إتاحة مبلغ 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحى عن شهر مايو 2018 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسى.

وتم إتاحة مبلغ 125 مليون جنيه للهيئة الوطنية للصحافة لاستكمال صرف مستحقات العاملين في المؤسسات الصحفية وتلبية الاحتياجات السنوية لها، بالإضافة إلى إتاحة مبلغ 98.5 مليون جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر مايو 2018، كما تم إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه قيمة الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر مايو 2018 لتتولي الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.

وشملت الإتاحات أيضا مبلغ 67.6 مليون جنيه، منها 63.1 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهرأبريل 2018، ومبلغ 4.5 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الأنفاق عن شهر أبريل 2018.

كما تم إتاحة مبلغ 4.3 مليون جنيه مرتبات للعاملين بشركات الري الثلاثة (شركة الكراكات المصرية، شركة الري للأشغال العامة، الشركة المصرية للري والصرف والانشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للري والصرف عن شهر مايو 2018، وإتاحة 2.6 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر مايو 2018.