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المؤشر الرئيسى للبورصة ينهى تعاملاته بارتفاع بـ1.28% ليتجاوز 17 ألف نقطة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:52 م
المؤشر الرئيسى للبورصة ينهى تعاملاته بارتفاع بـ1.28% ليتجاوز 17 ألف نقطة البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.207 مليار جنيه.
 
وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم 813  مليون  جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.88% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.85%، والعرب على 8.27% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.26% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.73%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية  للبيع بقيمة بلغت مليون جنيه، 117.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 55.8 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، 6.98  مليون جنيه، 19.2 مليون جنيه على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17005 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2913 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 17350 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 852 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2183 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 460 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 65 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.
 
 
 

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