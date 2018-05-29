القومى للمرأة يدشن ورشة عمل عن صحة المرأة بمشاركة 60 فتاة

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دشن المجلس بتدشين ورش عمل بعنوان" تدريب مدربات حول صحة المراة عبر مراحل حياتها المختلفة وعلاقتها بالتغذية " وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، فى إطار برتوكول التعاون الذى وقعه المجلس مع البرنامج .

وتستهدف الورشة الواحدة عدد 60 من الفتيات والنساء من عمر 18 حتى 35 سنة، لأهمية هذه الفئة العمرية التى تمثل العمود الأساسى فى بناء الأسرة ، واستهداف هذه المرحلة من شأنه العمل على تغيير المفاهيم الخاطئة وتقويم العادات الغذائية الخاطئة فى مرحلة الطفولة والمراهقة مع الاستعداد التام بمفاهيم سليمة وعادات غذائية صحية فى مرحلة الزواج والحمل والإنجاب وهى فترة هامة فى حياة المراة تظهر فيها تداعيات العادات الغذائية الخاطئة فى حياة المرأة، إلى جانب الاهتمام بمرحلة انقطاع الطمث وأهمية وجود الغذاء الصحى والمتوازن الذى يحافظ على صحة المرأة فى هذه المرحلة الهامة.

وافتتحت الدكتورة أحلام حنفى عضو المجلس ، ومقررة لجنة الصحة والسكان بالمجلس فعاليات الورشة ، حيث أشادت بمحتوى الورشة وبهذه النوعية من الموضوعات التى يقوم المجلس بتسليط الضوء عليها ، مشيرة إلى أن المجلس يقوم بتعزيز تمكين المرأة فى كافة المجالات ولا يوجد أهم من صحة المراة للاهتمام به فى كافة المراحل العمرية المختلفة من الطفولة والاحتياجات الأساسية فيها مرورا بمرحلة المراهقة التى يحدث فيها الكثير من التغيرات الهرمونية التى تتطلب نوعية تغذية معينة لابد ان تكتسب فيها المراة العناصر الغذائية اللازمة للمحافظة على صحة المرأة، إلى جانب الاحتياجات الهامة فى مرحلة الزواج والإنجاب ومروراً بفترة الحمل الآمن والرضاعة الطبيعية التى لا تضر بصحة الأم .

وأوضحت الدكتورة أحلام أهمية تسليط الضوء على بعض العناصر الهامة المؤثرة على صحة المراة ولا يتم الاهتمام بها مثل قياس فيتامين د ، كما أشارت إلى أنه يمكن الاستغناء عن الكثير من الأدوية إذا تم الاستعانة ببعض العناصر الغذائية الهامة فقد يكون الغذاء دواء ووقاية من الكثير من الأمراض .

وأبدت الدكتورة نجلاء العادلى – مدير عام التعاون الدولى والاتصالات الخارجية بالمجلس سعادتها بنجاح الورشة فى استهداف هذه الفئة العمرية التى تحتاج الاهتمام الأكبر فى نشر التوعية وتصحيح المفاهيم ، وإذا تم توجيه هذه الفئة العمرية فى نواحى تعزيز الصحة والعادات الغذائية السليمة هذا من دوره أن يؤدى الى نشر الوعى والعادات السليمة .

وفى كلمتها عن التعاون مع المجلس أشارت دعاء عرفة ممثل برنامج الاغذية العالمى إلى أن البرنامج أكبر منظمة إغاثة على مستوى العالم وأنة يقدم المساعدة فى حالات الكوارث ويحقق الأمن الغذائى وتحسين التغذية ، وأن البرنامج يقوم حاليا بمشروع الألف يوم بالتعاون مع بنك التنمية الألمانى kfp للاهتمام بتغذية وصحة المراة الحامل وطفلها على مدار 23 شهر وهذا المشروع بالتعاون مع العديد من الجهات مثل وزارة الصحة والتضامن والتموين ، كما أشارت أن فكرة ورش العمل الخاصة بصحة المراة والتغذية جاءت بتوارد أفكار سريع وتم ترجمتها فى وقت قياسي ايمانا بأهمية قضية صحة المراة وأن برنامج الأغذية العالمى يهتم بالعديد من القضايا التى تخدم صحة المراة ، .

ويشارك فى أعمال الورشة الدكتور وائل ابراهيم – استشارى أمراض النساء والتوليد والمستشار الاقليمى لصحة المراة بإقليم العالم العربى ، والذى أشار فى افتتاح أعمال الورشة الى أن الغذاء يلعب دور رئيسى فى الوقاية من الأمراض ومنها المحافظة على الصحة الانجابية للمرأة والوقاية وعلاج العقم والحماية من الاجهاض فى مراحل الحمل الأولى ، ومنع انجاب أطفال معاقين ، كما أن التغذية السليمة قد تحمي المراة من تداعيات سن انقطاع الطمث والأعراض المزعجة ،

كما يشارك فى أعمال الورشة الدكتورة لينا عزت – استشارى التغذية العلاجية والتى شددت فى كلمتها على أهمية العلوم الغذائية ليس فقط كإجراء وقائى لتفادى سوء التغذية ومضاعفاته ولكن أيضا كتدخل لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكرى والسمنة وارتفاع ضغط الدم وزيادة الكوروستورول ، وأنه يجب علينا تنفيذ مبادرات لنشر الوعى عن التغذية السليمة على المستوى الوطنى للقضاء على التقزم والسمنة ووفيات الاطفال والحوامل ، وتوفير المكملات الغذائية وتقديم المشورة ودعم التموين للخضروات والفواكة والبقوليات مثل النشويات .

هذا وتستمر أعمال الورشة على مدار خمسة أيام يتم من خلالها تغطية كافة الموضوعات الخاصة بصحة المراة وعلاقتها بالتغذية فى مراحل عمرها المختلفة الى جانب استعراض للأمراض التى ترتبط بنقص أو نوعية الغذاء والتركيز على العادات الغذائية الخاطئة والمفاهيم المغلوطة عن التغذية السليمة.