القوات البحرية اليمنية تعثر على ألغام بحرية جديدة قبالة سواحل ميدى

وكالات الأنباء

عثرت قوات التشكيل البحرى فى الجيش الوطنى اليمنى اليوم على ألغام بحرية قبالة سواحل ميدى شمالى غرب محافظة حجة اليمنية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وذكر مصدر عسكرى فى تصريح لموقع التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الدوريات البحرية التابعة للتشكيل عثرت على مجموعة من الألغام أثناء قيامها بمهام دورية لتمشيط ومسح وتأمين البحر الأحمر.

وأوضح أن قوات التشكيل البحرى تقوم بدوريات ومهام استطلاعية متواصلة فى نطاق انتشارها بسواحل وجزر البحر الأحمر, وقد انتزعت وأتلفت أكثر من مائة وستين لغماً بحرياً منذ مطلع عام 2016م بمشاركة خبراء مختصين فى هذا المجال من قوات التحالف.