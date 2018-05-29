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الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:35 م
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الغرفة الأمريكية تنظم إفطارها السنوى بحضور عدد من الوزراء

الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:23 م
الغرفة الأمريكية تنظم إفطارها السنوى بحضور عدد من الوزراء طارق توفيق رئيس الغرفة الامريكية
كتب عبد الحليم سالم
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نظمت غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم، حفل إفطارها السنوى بحضور وزراء التعليم والآثار وقطاع الأعمال العام وعدد من الوزراء السابقين وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى وأعضاء الغرفة.

 

واستعرض طارق توفيق رئيس الغرفة نشاط الغرفة خلال عام 2017، وأبرز اللقاءات التى شاركت فيها الغرفة فى عدد من الدول، لافتا أن من أبرزها لقاء أعضاء الغرفة بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى أمريكا على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. علاوة على لقاءات أعضاء الكونجرس، معتبرا أن عام 2017 كان عام التغيير والتحديات فى مصر.

 


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الغرفة الامريكية

طارق توفيق

وزير التعليم

عمر مهنا




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