العبادى: الدعوة إلى إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية "أمر غير صحيح"

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الثلاثاء أن الدعوة إلى إلغاء نتائج الانتخابات أمر غير صحيح، معربا عن استغرابه من تصريح المفوضية العليا للانتخابات عن دخول البلاد فى حرب أهلية إذا ما ألغيت نتائج الانتخابات.

وطالب العبادى - خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - جميع الكتل السياسية إلى اتباع الطرق القانونية والدستورية بشأن الاعتراض على نتائج الانتخابات، محذرا من الوقوع فى الفراغ الدستورى وأن أمام البرلمان الحالى فقط 33 يوما، وبعدها يعقد البرلمان الجديد جلساته وعدم وجود برلمان جديد يعنى أن هناك فراغا دستوريا.

وقال العبادى، إن الدعوة إلى إلغاء نتائج الانتخابات أمر غير صحيح، كما أن هناك طرقا لتصحيح الأخطاء والخروقات وفق القانون العراقي.



وأوضح العبادى أن دور مفوضية الانتخابات هو ضبط عملها ومنع التجاوزات على أصوات الناخبين وعليها المحافظة على أصوات الناخبين ولهذا استغرب من هذا التصريح.



وانتقد رئيس الوزراء العراقى، تصريحات المفوضية لأن العراق عبر مرحلة الخطر فى مواجهة الإرهاب ولا يوجد هناك استعداد لدى العراقيين للدخول فى حرب أهلية.