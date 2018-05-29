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السجن 5 سنوات لطالب ضبط بحوزته حشيش بقصد الاتجار فى الجيزة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:14 م
السجن 5 سنوات لطالب ضبط بحوزته حشيش بقصد الاتجار فى الجيزة محكمة - أرشيفية
كتب سليم على
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عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، حدث، بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "الحشيش" بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية المستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.

تحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة كشفت أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط حدث يدعى "مؤمن . ع. ع"، طالب، 17 سنة، محرزا سلاح أبيض وتم ضبطه واستخلاصه منه.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بتفتيش المتهم عثر على قطع من مخدر الحشيش ومبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار.


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