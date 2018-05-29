الحكومة تعظم أصولها بدمج وتجميع الشركات المتشابهة بقطاع الأعمال العام

تقرير - عبد الحليم سالم

ركزت وزارة قطاع الأعمال العام مؤخرا على استراتيجية جديدة بهدف الاستغلال الأمثل للأصول التى تملكها الشركات، ومنها جزء كبير غير مستغل سواء مخازن أو أراضى أو حتى مصانع قديمة.

خطة الوزارة ترتكز على دمج الشركات ذات النشاط الواحد، وهذا تقريبا موجودا فى كل الشركات القابضة، بحيث يكون الدمج فى نفس القابضة التى تملك الشركات لسهولة نقل الأصول.

بدأت التجربة الأولى بدمج شركتى ميتالكو "المصرية للإنشاءات المعدنية" وشركة العامة للورش "الترسانة" تابعتين للقابضة المعدنية، وجاءت التجربة بنتائج رائعة للغاية للكيان الجديد شركة ميتالكو برئاسة المهندس هشام إبراهيم همام.

ثم بدأت التجربة الثانية بدمج 4 شركات تجارية تابعة للقابضة للسياحة بعد اعتماد الجمعية العامة، برئاسة ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة لعملية الدمج، وهى شركات بيع المصنوعات مع صيدناوى، والأزياء الراقية "هانو وشكوريل" مع الأزياء الحديثة "بنزايون"، ومن المنتظر أن تؤتى التجربة بنتائج إيجابية للغاية فى ظل تكوين كيانين قويين قادرين على المنافسة فى السوق المحلى، ومن خلال استغلال الأصول وأغلبها فروع تجارية.

وفى هذا السياق وجه خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام رؤساء الشركات القابضة مؤخرا، بدراسة دمج الشركات ذات النشاط الواحد خاصة فى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، حيث من الممكن دمج شركات المقاولات فى كيان واحد مادام النشاط هو نفس النشاط، مما يمنح الشركات قوة وقدرة على المنافسة فى السوق، بل ويمنحها أيضا نوعا من التكامل فيما بينها.

كما وجه بدوى بتجميع شركات السيارات فى كل الشركات القابضة تحت لواء الشركة القابضة للنقل البرى والبرى،ويضم الكيان الجديد 7 شركات متخصصة فى الصناعات المغذية لصناعة السيارات.

ومن المنتظر أن يتم دراسة دمج شركات تابعة للقابضة للتشييد مثل فيبرو، ورولان وأطلس والقاهرة والعبد ومصر لأعمال الأسمنت المسلح وايجيكو، مع بعضها البعض، كما يمكن دمج شركتى هايديلكو وإليجكت لأعمال الكهرباء مع بعضها، ودراسة دمج شركات الإسكان مصر الجديدة والمعادى والنصر للإسكان والتعمير مع بعضها، بحيث يتم الحفاظ على أكبر كيانين فى القابضة المقاولات المصرية مختار إبراهيم والنصر العامة للمقاولات.

وفيما يتعلق بتجميع شركات السيارات فإن القطاع يضم 7 شركات متعلقة بصناعة السيارات، 3 منها تتبع القابضة للصناعات الكيماوية، وهى ناروبين وآليايات والنقل والهندسة، فيما تتبع شركة النصر لصناعة السيارات القابضة المعدنية وتتبع شركات النيل لصناعة وإصلاح السيارات، والهندسية لصناعة السيارات، ومصر لتجارة السيارات القابضة للنقل البحرى والبرى.

من جانبه قال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"اليوم السابع" أن القابضة الكيماوية لديها شركة آليايات ومختصة بإنتاج اليايات الورقية واليايات الحلزونية الكبيرة، والصغيرة وتيل الفرامل وأقراص الدبرياج كمنتجات مغذية لصناعة السيارات والأتوبيسات وعربات القطارات.

وشركة "النقل والهندسة" مختصة بصناعة إطارات سيارات الركوب والنقل، وشركة ناروبين "النصر لمنتجات الكاوتشوك" لتصنيع سيور السيارات،وهى 3 شركات تتم دراسة نقلها إضافة إلى بقية الشركات تحت كيان واحد بهدف التميز فى الصناعة والتخصص أيضا.