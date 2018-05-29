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البريد المصرى يترأس الاجتماع الخامس للجمعية العامة للاتحاد البريدى المتوسطى

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:06 م
البريد المصرى يترأس الاجتماع الخامس للجمعية العامة للاتحاد البريدى المتوسطى أحمد عبد الحليم
كتبت هبة السيد
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ترأس أحمد عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، الوفد المشارك فى اجتماعات الدورة الاستثنائية الخامسة للجمعية العامة للاتحاد البريدى المتوسطى، ولجنة تطوير الأعمال بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا.

 

وقال أحمد عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، إن هذه الاجتماعات تحمل أهمية خاصة، حيث إنها تعقب اجتماعات مجلسى الإدارة والاستثمار البريدى للاتحاد البريدى العالمى، حيث تناولت عدداً من الموضوعات المهمة مثل الإصلاح الهيكلى والإصلاح المالى لميزانية الاتحاد، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة، هذا بالإضافة إلى مناقشة الآليات المقترحة لتطوير نظم العمل بين البلدان الأعضاء بالاتحاد البريدى المتوسطى، وتحديد مواقف الاتحاد من جميع الموضوعات محل النقاش قبل المؤتمر الاستثنائى للاتحاد البريدى العالمى المقرر إقامته خلال الربع الأخير من العام الحالى بإثيوبيا، كما تناولت الاجتماعات تحديد الإجراءات الخاصة بإصدار طابع مشترك للاتحاد واختيار أفضل تصميم للطابع على مستوى البلدان الأعضاء.

 

كما عقد رئيس البريد اجتماعا مع خليل داود رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وفؤاد الزيدى الرئيس المشترك، مع البريد المصرى فى لجنة تطوير الأعمال بهدف وضع آلية لتعزيز التعاون وتنسيق المواقف خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مناسبة لتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء فى مجال تطوير الأعمال والتجارة الإلكترونية وتطبيقاتها، هذا بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مصر وكل بلدان الاتحاد البريدى المتوسطى.

 


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