الادعاء الصينى يتهم شابا بقتل 9 تلاميذ طعنا

رويترز

وجه ممثل الاعاء الصينى، اليوم الثلاثاء، اتهاما بالقتل العمد لشاب فى حادثة طعن وقعت بمدرسة الشهر الماضى وراح ضحيتها تسعة تلاميذ كما نقل على إثرها عشرة آخرون إلى المستشفى، حسبما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضافت الوكالة أن الادعاء اتهم تشاو تسه وى (28 عاما) بمهاجمة 19 تلميذا قرب مدرسة إعدادية فى إقليم شنشى فى شمال غرب البلاد يوم 27 أبريل نيسان.

وذكرت شينخوا أن الادعاء لم يعلن تفاصيل عن الدافع المحتمل للهجوم. وكانت وسائل إعلام رسمية قد قالت فى أبريل نيسان إن المتهم أراد الثأر بعد أن عانى من التنمر فى المدرسة، ولم يتسن لرويترز التواصل مع تشاو الذى تحتجزه الشرطة منذ الهجوم.

وجرائم العنف نادرة نسبيا فى الصين حاصة فى المدن الكبرى حيث تفرض تدابير أمن مشددة. لكنها شهدت فى السنوات القليلة الماضية سلسلة هجمات بالأسلحة البيضاء منها هجوم وقع هذا العام فى العاصمة بكين.