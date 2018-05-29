video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الادعاء الصينى يتهم شابا بقتل 9 تلاميذ طعنا

الثلاثاء، 29 مايو 2018 10:12 ص
الادعاء الصينى يتهم شابا بقتل 9 تلاميذ طعنا الشرطة الصينية
رويترز
إضافة تعليق

وجه ممثل الاعاء الصينى، اليوم الثلاثاء، اتهاما بالقتل العمد لشاب فى حادثة طعن وقعت بمدرسة الشهر الماضى وراح ضحيتها تسعة تلاميذ كما نقل على إثرها عشرة آخرون إلى المستشفى، حسبما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضافت الوكالة أن الادعاء اتهم تشاو تسه وى (28 عاما) بمهاجمة 19 تلميذا قرب مدرسة إعدادية فى إقليم شنشى فى شمال غرب البلاد يوم 27 أبريل نيسان.

وذكرت شينخوا أن الادعاء لم يعلن تفاصيل عن الدافع المحتمل للهجوم. وكانت وسائل إعلام رسمية قد قالت فى أبريل نيسان إن المتهم أراد الثأر بعد أن عانى من التنمر فى المدرسة، ولم يتسن لرويترز التواصل مع تشاو الذى تحتجزه الشرطة منذ الهجوم.

وجرائم العنف نادرة نسبيا فى الصين حاصة فى المدن الكبرى حيث تفرض تدابير أمن مشددة. لكنها شهدت فى السنوات القليلة الماضية سلسلة هجمات بالأسلحة البيضاء منها هجوم وقع هذا العام فى العاصمة بكين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تعتزم إنهاء سياسة "التوجه الواحد" البيئية

قمة ثلاثية تجمع قادة إيران والصين وروسيا يونيو المقبل

الصين ترفض الاتهام الأمريكى بنقل التكنولوجيا قسريا

صور.. وفد "حماة الوطن" يشارك فى مؤتمر الأحزاب السياسية بالصين

الفلبين: تم إبلاغ بكين بـ"الخطوط الحمراء" فى بحر الصين الجنوبى

اخبار عالميه

الصين

الادعاء الصينى

الشرطه الصينيه




لا تفوتك
"الأزهر للفتوى" يوضح حكم إفطار طلاب الشهادة الثانوية أثناء الامتحانات

"الأزهر للفتوى" يوضح حكم إفطار طلاب الشهادة الثانوية أثناء الامتحانات

صور.. استعدادات الفراعنة لودية كولومبيا.. تعديل موعد التدريبات وزيادة الجرعة وبرنامج خاص للصائمين.. النني يشارك في الشوط الثاني.. تجربة وردة وصبحي في مركز محمد صلاح

صور.. استعدادات الفراعنة لودية كولومبيا.. تعديل موعد التدريبات وزيادة الجرعة وبرنامج خاص للصائمين.. النني يشارك في الشوط الثاني.. تجربة وردة وصبحي في مركز محمد صلاح

المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن يكشف وقوع انهيارات فى صفوف الحوثيين المدعومين من إيران.. العقيد الركن تركى بن صالح المالكى: استهدفنا الأشخاص المسئولين عن تصنيع الطائرات من دون طيار فى صعدة

المتحدث باسم التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن يكشف وقوع انهيارات فى صفوف الحوثيين المدعومين من إيران.. العقيد الركن تركى بن صالح المالكى: استهدفنا الأشخاص المسئولين عن تصنيع الطائرات من دون طيار فى صعدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة