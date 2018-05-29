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الأردن: أزمات اللجوء حدت من قدرتنا فى النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 07:10 م
الأردن: أزمات اللجوء حدت من قدرتنا فى النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة وزير العمل الأردنى سمير مراد
أ ش أ
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 أكد وزير العمل الأردنى سمير مراد، أن أزمات اللجوء حدَت من قدرة الأردن فى النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة.

وقال مراد - فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية، اليوم الثلاثاء، لمؤتمر العمل الدولى الـ107 المنعقد حاليا فى العاصمة السويسرية جنيف - "إن الأردن بحجمه الجغرافى وموارده الشحيحة الكبير بطموحه واتباعه للمثل الفضلى فى العدالة والديمقراطية ومبادئ الحوكمة الحديثة عانى من تداعيات العديد من أزمات اللجوء التى حدَت من قدرته فى النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة".

وبحسب بيان لوزارة العمل الأردنية، أكد مراد التزام المملكة بواجباتها الإنسانية والأخلاقية، والمضى قدما فى تنفيذ الخطط الرامية إلى تنمية اقتصادها، وتوفير فرص العمل، والعيش الكريم للمواطنين، بالتزامن مع الالتزام الدولى المفترض لدعم وتمكين الدول المستضيفة للاجئين، وسن السياسات والأفكار الكفيلة بالنهوض فى سوق العمل والعُمال فى هذه الدول.

ودعا مراد إلى تحقق السلام والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين وتوفير الحماية الاجتماعية وبيئة العمل اللائقة للعمال على اختلاف جنسياتهم والانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم.


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