اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار المهمة، اليوم الثلاثاء، منها ضبط هيئة الرقابة الإدارية رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وآخرين بمليونى جنيه رشوة، وقرار النائب العام بإحالة المتهمين بقضية مقتل والد طفل البامبرز للجنايات، وبداية مراحل علاج محمد صلاح فى إسبانيا.





الرقابة الإدارية تضبط رئيس "الصناعات الغذائية" وآخرين بمليونى جنيه رشوة





وزير الخارجية السودانى: قمة بين السيسى والبشير فى السودان أكتوبر المقبل





السيسي يبحث تطوير منظومة الجامعات ويوجه بالتوسع فى إنشاء جامعات فى المحافظات بمعايير عالمية





النائب العام يحيل المتهمين بقضية مقتل والد طفل البامبرز للجنايات





البيان 23 للعملية سيناء 2018: القضاء على 8 تكفيريين وتدمير 80مخبأ أسلحة وذخائر

المالية: استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال شهر يونيو عند 16 جنيهًا





طرح 100 ألف فدان إضافية بمشروع 1.5مليون فدان لصغار المزارعين فى يونيو

التعليم: حيازة الموبايل مغلقا بالثانوية يعرض الطالب للمساءلة القانونية

سقوط مستريح جديد بمصر الجديدة استولى على 80 مليون جنيه بزعم توظيفها





طبيب ليفربول للمنتخب: صلاح سيعود بعد 3 أسابيع ونبذل مجهودات لتجهيزه بسرعة