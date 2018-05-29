ارتفاع صادرات مصر من مواد البناء 10% لتسجل 2.05 مليار دولار أول 4 أشهر ب 2018

رسالة ميلانو - إسلام سعيد

ارتفعت صادرات مواد البناء 10% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018 لتسجل 2.05 مليار دولار مقارنة ب 1.8 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.

وقال المجلس التصديرى لمواد البناء، فى تقريره الشهرى ، إن صادرات القطاع المعدنى زادت 11% خلال أول 4 أشهر من العام الجارى لتسجل 1.6 مليار دولار مقارنة ب 1.5 مليار دولار.

وجاء الحديد ضمن القطاعات الأكثر زيادة فى حجم الصادرات ليبلغ 370 مليون دولار بزيادة 17% عن الفترة المماثلة من العام الماضى، فيما تراجعت صادرات الحلى والأحجار الكريمة لتسجل 909 مليون دولار مقارنة ب 915 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.

وكشف تقرير المجلس التصديرى- حصل اليوم السابع على نسخه منه - أن صادرات الأسمنت زادت 13% مسجلة 35 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من العام الحالي مقابل 31 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات السيراميك بنسبة 26% لتسجل 55 مليون دولار نظير 43 مليون.

وكشف التقرير تراجع صادرات الرخام والجرانيت المصرى بنسبة 6 % ليسجل 63 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار.