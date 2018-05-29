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الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:35 م
خالد صلاح
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ارتفاع صادرات مصر من مواد البناء 10% لتسجل 2.05 مليار دولار أول 4 أشهر ب 2018

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:46 م
ارتفاع صادرات مصر من مواد البناء 10% لتسجل 2.05 مليار دولار أول 4 أشهر ب 2018 مواد البناء - أرشيفية
رسالة ميلانو - إسلام سعيد
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ارتفعت صادرات مواد البناء  10% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018 لتسجل 2.05 مليار دولار مقارنة ب 1.8 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.
 
 
وقال المجلس التصديرى لمواد البناء، فى تقريره الشهرى ، إن صادرات القطاع المعدنى زادت 11% خلال أول 4 أشهر من العام الجارى لتسجل 1.6 مليار دولار مقارنة ب 1.5 مليار دولار.
 
 
وجاء الحديد ضمن القطاعات الأكثر زيادة فى حجم الصادرات ليبلغ 370 مليون دولار بزيادة 17% عن الفترة المماثلة من العام الماضى، فيما تراجعت صادرات الحلى والأحجار الكريمة لتسجل 909 مليون دولار مقارنة ب 915 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.
 
 
وكشف تقرير المجلس التصديرى- حصل اليوم السابع على نسخه منه - أن صادرات الأسمنت زادت 13% مسجلة 35 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من العام الحالي مقابل 31 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات السيراميك بنسبة 26% لتسجل 55 مليون دولار نظير 43 مليون.
 
 
وكشف التقرير تراجع صادرات الرخام والجرانيت المصرى بنسبة 6 % ليسجل 63 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار.
 
 
 
 

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