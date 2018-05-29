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الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:24 م
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إصابة 10 ركاب على متن طائرة إندونيسية بسبب إنذار كاذب بوجود قنبلة

الثلاثاء، 29 مايو 2018 02:44 م
إصابة 10 ركاب على متن طائرة إندونيسية بسبب إنذار كاذب بوجود قنبلة طائرة إندونيسية
جاكرتا (أ ش أ)
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أعلنت الشرطة الإندونيسية إصابة 10 ركاب على متن طائرة كانت تستعد للإقلاع من جزيرة بورينو وذلك بعدما زعم شخص بوجود قنبلة على الطائرة.

وذكرت شبكة (ايه بى سى) الأمريكية اليوم الثلاثاء، نقلا عن المتحدث باسم الشرطة ناناج بورنومو قوله: "إن ركاب الطائرة سمعوا أحد الركاب ويدعى فرانتينوس نيريجى 26 عاما يخبر أحد أفراد طاقم الضيافة بوجود قنبلة على متن الطائرة التى كانت تقل 189 راكبا إلى جاكرتا".

وأضاف بورنومو: "أن راكبا آخر قام بكسر زجاج نافذة الطوارئ وتم اعتقاله مع نيريجي، حيث تسببت حالة الهياج التى انتابت الركاب فى إصابة 8 منهم بكسور وجروح فى الرأس، بينما أصيب اثنان آخران بجروح طفيفة"، لافتا إلى أنه تم تفتيش الطائرة وتبين خلوها من أية مواد مفجرة.

 


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