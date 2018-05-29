إتهام ضابطة لبنانية رسميا بتلفيق ملف التعامل مع إسرائيل لممثل مسرحى

(أ ف ب)

وجّه القضاء اللبنانى، اليوم الثلاثاء، لضابطة رفيعة المستوى تهمة "تلفيق" ملفّ التعامل مع إسرائيل لممثل مسرحى أثارت قضيّته ضجّة كبيرة فى لبنان، بحسب ما أفاد مصدر قضائى وكالة فرانس برس.

وقال المصدر إن القضاء وجّه للمقدّم سوزان الحاج التى كانت تشغل منصب مديرة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية فى قوى الأمن الداخلى "تهمة تلفيق ملف التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتانى وقرصنة مواقع واختلاق جرائم غير موجودة".

وأضاف المصدر أن القاضى وافق فى المقابل على طلب فريق الدفاع عن الحاج إخلاء سبيلها بموجب سند إقامة على أن تمثل أمام جلسات المحكمة العسكرية، علما أنها موقوفة منذ حوالى ثلاثة أشهر.

وكان توقيف الممثل زياد عيتانى على يد جهاز أمن الدولة بشبهة التعامل مع إسرائيل فى نوفمبر الماضى، أثار صدمة فى لبنان.

وكانت الصدمة الثانية حين أعلن عن توقيف الضابطة الرفيعة المستوى فى مارس بتهمة تلفيق التهمة لعيتانى بالاستعانة بقرصان معلوماتية.

وأفاد مصدر مطلّع على التحقيق حينها لوكالة فرانس برس أن سوزان الحاج "أقدمت على ذلك انتقاماً من عيتانى" لاعتبارها أنه ساهم فى تسليط الضوء على إشارة إعجاب لها بتغريدة ساخرة من قرار السعودية السماح للنساء بقيادة السيارات، ما تسبّب بإحراجها ونقلها من منصبها.