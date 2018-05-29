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الثلاثاء، 29 مايو 2018 01:31 م
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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-5-2018 فى مصر

الثلاثاء، 29 مايو 2018 12:34 م
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-5-2018 فى مصر الذهب ارشيفية
كتب إسلام سعيد
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استقرت  أسعار الذهب  في تعاملات  اليوم الثلاثاء 29-5-2018  ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى سوق الصاغة المصرية 650 جنيها للجرام، بالتزامن مع استقرار سعر أوقية الذهب عند 1304 دولارات.
 
 
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

 
 
 
 
عيار 18 : 557 جنيها
 
 
عيار 21 : 650 جنيها
 
 
عيار 24 : 743 جنيها
 
 
الجنيه الذهب : 5200 جنيه
 
 
الأوقية : 1304 دولارات
 
 
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 

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