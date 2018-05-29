أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-5-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء 29-5-2018 ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية فى سوق الصاغة المصرية 650 جنيها للجرام، بالتزامن مع استقرار سعر أوقية الذهب عند 1304 دولارات.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 557 جنيها

عيار 21 : 650 جنيها

عيار 24 : 743 جنيها

الجنيه الذهب : 5200 جنيه

الأوقية : 1304 دولارات

أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.