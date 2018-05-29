أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29 - 5 -2018

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29-5-2018.

البورصة توقف التداول على 7 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العبور للاستثمار العقارى، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، بنك قطر الوطنى الأهلى، الحديثة للمواد العازلة، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العربية للصناعات الهندسية، رواد السياحة، ريكاب للاستثمارات المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

البورصة تربح 4.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.207 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم 813 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.88% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.85%، والعرب على 8.27% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.26% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.73%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت مليون جنيه، 117.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 55.8 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، 6.98 مليون جنيه، 19.2 مليون جنيه على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17005 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2913 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 17350 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 852 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2183 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 460 نقطة.

وارتفعت أسهم 77 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 65 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 13.20 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 35.89 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.05%

- الحديثة للمواد العازلة - مودرن بيتومود بسعر إغلاق 0.92 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.24%

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 5.97 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.76%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 12.08 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.69%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى بسعر إغلاق 8.57 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.78%

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 7.69 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.59%

- الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 24.66 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.08%

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.73 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.89%

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 12.03 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.76%