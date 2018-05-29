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الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:31 م
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أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29-5-2018

الثلاثاء، 29 مايو 2018 09:04 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29-5-2018 البورصة
كتب هانى الحوتى
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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 29-5-2018، وجاءت أبرزها إصدار الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم (671) لسنة 2018، بشأن إيقاف استفادة بعض العملاء من التعامل (شراءً) في سوق الأوراق المالية.
 
 
 
تعيين أشرف الشرقاوى بعضوية مجلس إدارة"بورتو"
 
وافق مجلس إدارة شركة بورتو القابضة، على قبول استقالة عمر منصور عامر من عضوية مجلس إدارة الشركة لرغبته فى التفرغ حاليا، والتصديق على تعيين الدكتور أشرف الشرقاوى عضوا بمجلس الإدارة "غير تنفيذى".
 
 
كما وافق المجلس، بحسب بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، على اعتماد دراسة الجدوى وتقرير مراقب الحسابات بشأن مبررات زيادة تعديل القيمة الاسمية للسهم بتجميع عدد الأسهم ليصبح رأسمال الشركة المصدر والبالغ 601 مليون جنيه موزعا على عدد مليار سهم، وكذلك أسباب ومبررات الزيادة النقدية التالية بعد تجميع أسهم رأس المال تمول من جانب قدامى المساهمين، ويكتتب فيها بالقيمة الاسمية للسهم مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى.
 
 
إيقاف 5 أكواد من الشراء بالبورصة للتلاعب
 
 
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم (671) لسنة 2018، بشأن إيقاف استفادة بعض العملاء من التعامل (شراءً) في سوق الأوراق المالية وذلك لحين انتهاء فترة التحقيقات بالهيئة وعلى النحو الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2017 وتعديلاته وفيما يلي بيان بالأكواد الموحدة الموقوفة:
الكود الموحد: 2339806
الكود الموحد: 2342628
الكود الموحد: 2339449
الكود الموحد: 1027507
الكود الموحد: 1334837
 
كانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 40 لسنة 2017، بشأن الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصة المصرية، وجاء فى نص القرار المذكور..
 
المادة الأولى: للهيئة فى حال قيامها بالتحقيق فى التعاملات التى تتم بالبورصات المصرية، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة، بما يؤثر على سلامة واستقرار التعاملات، أن تتخذ فى الحالات التى تستوجب ذلك أيا من الإجراءات الاحترازية التالية:
 
1- إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل فى الأنشطة المتخصصة (الشراء بالهامش - الشراء والبيع فى ذات الجلسة) خلال فترة التحقيقات بالهيئة، على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.
 
2- إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء فى السوق فقط خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.
 
وفى حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية، يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم فى الموضوع، أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهما أقرب.
 
 
البورصة تربح 4.7 مليار جنيه
 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.207 مليار جنيه.
 
وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم 813  مليون  جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.88% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.85%، والعرب على 8.27% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.26% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.73%.
 
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية  للبيع بقيمة بلغت مليون جنيه، 117.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 55.8 مليون جنيه، 36.5 مليون جنيه، 6.98  مليون جنيه، 19.2 مليون جنيه على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 17005 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 2913 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 17350 نقطة.
 
 
 

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