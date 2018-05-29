أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء 29-5-2018

مصطفى عبد التواب

تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الثلاثاء، 29-5-2018، حيث شهد تحقبق مصر فائضا تجاريا مع 16 دولة عربية بقيمة 415.9 مليون دولار فى شهر، علاوة على اعلان البنك المركزى ارتفاع ودائع البنوك، وفيما يلى اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم.



مصر تحقق فائضا تجاريا مع 16 دولة عربية بقيمة 415.9 مليون دولار فى 30 يوما

على مستوى 21 دولة عربية تتبادل مصر معها تجارياً، نجحت الدولة فى تحقيق فائض تجارى لصالحها مع 16 دولة منها، حيث فاق حجم وقيمة الصادرات المصرية لتلك الدول الـ16، قيمة الواردات، وجاءت دولة الإمارات العربية فى مقدمة الدول التى حققت مصر فائضاً تجاريا معها. بلغ إجمالى الفائض التجارى الذى حققته مصر مع 16 دولة عربية خلال شهر فبراير الماضى، 415.987 مليون دولار، استحوذ الفائض مع دولة الإمارات وحدها على 146.066 مليون دولار، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات عن الواردات منها. بلغت قيمة صادرات مصر للإمارات فى شهر فبراير الماضى نحو 198 مليون دولار، مقابل 51.9 مليون دولار فقط واردات، ومن واقع بيانات نشرة التجارة الخارجية لمصر خلال شهر فبراير 2018 الصادرة عن جهاز الإحصاء، تمثلت الدول الـ16 التى حققت معها مصر فائضاً تجارياً فى:

البنك المركزى: 1200 مليار جنيه زيادة فى ودائع البنوك خلال 18 شهرًا

كشف البنك المركزى المصرى، عن أن ودائع البنوك سجلت زيادة كبيرة بلغت 1200 مليار جنيه – 1.2 تريليون جنيه - خلال عام ونصف – 18 شهرًا - حيث سجلت فى نهاية شهر يونيو 2016 نحو 2.123 تريليون جنيه، وارتفعت إلى نحو 3.329 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2017. وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن شهادات الـ20% التى طرحتها البنوك خلال عام ونصف، ساهمت فى الزيادة الكبيرة التى تحققت فى ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية، حيث حصدت تلك الشهادات نحو 550 مليار جنيه خلال فترة طرحها، مؤكدة أن نسبة القروض إلى الودائع فى القطاع المصرفى المصرى تسجل حاليًا متوسطًا قدره 45%، ويستهدف البنك المركزى المصرى الوصول بها إلى أكثر من 65% خلال الفترة المقبلة مع خفض الفائدة على مدار 2018، والذى من شأنه أن يرفع الطلب على القروض لتمويل كافة أحجام المشروعات.

المالية: 4.6 مليار جنيه إتاحات عاجلة للتموين والسكك الحديدية والتأمين الصحى

اعتمد عمرو الجارحى، وزير المالية، عددًا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 4.6 مليار جنيه عن شهر مايو 2018 لهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة الوطنية للإعلام. وتضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر مايو 2018، وأنه قد تم إصدار ضمانات بمبلغ 14.8مليون دولار لشراء 63 ألف طن قمح مستورد.

المؤشر الرئيسى للبورصة ينهى تعاملاته بارتفاع بـ1.28% ليتجاوز 17 ألف نقطة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 954.207 مليار جنيه. وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم 813 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.88% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.85%، والعرب على 8.27% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.26% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.73%.

ارتفاع صادرات مصر من مواد البناء 10% لتسجل 2.05 مليار دولار أول 4 أشهر ب 2018

ارتفعت صادرات مواد البناء 10% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2018 لتسجل 2.05 مليار دولار مقارنة ب 1.8 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى. وقال المجلس التصديرى لمواد البناء، فى تقريره الشهرى ، إن صادرات القطاع المعدنى زادت 11% خلال أول 4 أشهر من العام الجارى لتسجل 1.6 مليار دولار مقارنة ب 1.5 مليار دولار.





وزيرة التخطيط: إنجاز تسويات بـ50 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إننا نشهد توقيع اتفاقية تسوية مديونية شركات الغزل والنسيج، فى إطار جهود الدولة لتحسين الاقتصاد، ما انعكس على ارتفاع معدلات النمو. جاء ذلك فى كلمتها بحضور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، مؤكده على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية خاصة البطالة، لافتة إلى أن إجمالى التسويات مع بنك الاستثمار القومى بلغت 50 مليار جنيه .

"قطاع الأعمال والتخطيط" توقع اتفاق سداد 8.7 مليار جنيه مديونية القابضة للغزل

يوقع خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بعد قليل، اتفاقية سداد مديونية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة لها، لصالح بنك الاستثمار القومى والبالغة 8.7 مليار جنيه.

الرقابة المالية تلزم شركات البورصة عدم تعيين أعضاء متورطين بقضايا مخلة بمجلس الإدارة



وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بجلسته التى عقدت أمس الاثنين، على إلزام الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية، والشركات التى تباشر أعمالها فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بألا تضم فى عضوية مجلس إدارة أياً منها من صدر بحقه حكم فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو أى من القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو من تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر ثلاث سنوات.

المالية: استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال شهر يونيو عند 16 جنيهًا

أعلنت وزارة المالية، اسـتمرار تثبيـت سعر الدولار الجمركى على معدلاته الحالية 16 جنيهًا بداية من أول يونيو 2018 ولمدة شهر حتى 30/6/2018.، وأشار بيان وزارة المالية، أن سعر الدولار الجمركى يدور حول نسبة 90% من سعر الدولار السائد فى السوق المصرفية.

البترول: ارتفاع تكلفة بنزين 92 لـ7.5 للتر و155جنيها لأنبوبة البوتاجاز