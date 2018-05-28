وفاة طالب سقط من شرفة منزله بالإسكندرية ومصرع سائق بكفر الشيخ بانقلاب سيارة

الإسكندرية أسماء على بدر وكفر الشيخ محمد سليمان

لقى طالب مصرعه بعد أن سقطت به شرفه المنزل، فأصيب بكسور ولفظ أنفاسه الأخيرة في الإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مامور قسم شرطة سيدي جابر من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من شرفة شقة بعقار كائن شارع 127 متفرع من طريق الجيش - منطقة كليوباترا.

وبالانتقال والفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 500 متر تقريباً " بناء قديم " مكون من تسعة طوابق - بكل طابق شقتين " مأهول بالسكان " وأثناء تواجد ش.ع.م 21 سنة طالب بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بشرفة الشقة سكنه بالطابق السابع سقط به سور الشرفة مما أدي لإصابته بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم دون تأثير على سلامة العقار.

و تم نقل المصاب لمستشفي زمزم الخاصة وتوفى عقب وصوله المستشفى وبسؤال والدته ف.م.ا 52 سنة ربة منزل مقيمة بذات العنوان أيدت ما جاء بالفحص ولم تتهم أحدا بالتسبب فى وفاة نجلها.

وتم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف " تم النقل " وتم إخطار عمليات المحافظة وحي شرق .

وأفاد مهندس الحي بعدم صدور ثمة قرارات " إزالة أو ترميم للعقار " و كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة و تحرر المحضر رقم 6768/2018 إداري قسم سيدي جابر . وجارى العرض على النيابة.