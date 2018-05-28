وزير الصحة يتفقد تجهيزات مستشفيات بورسعيد غدًا تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى

كتب – وليد عبد السلام

يجرى الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، غدًا الثلاثاء، جولة بمحافظة بورسعيد، لتفقد التجهيزات النهائية للوحدات الصحية والمستشفيات بالمحافظة لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.

وقالت وزارة الصحة، فى بيان صحفى، إن الجولة تشمل تفقد مستشفيات "أبو خليفة، والنصر، وبورسعيد العام، وبورفؤاد" ، كما سيتم تفقد عدد من الوحدات الصحية وهى الجوهرة، والعلاج الطبيعى، وفاطمة الزهراء، والتعاونيات.

وأوضحت الوزارة، أنه من المقرر أن يشهد وزير الصحة، ووزير البترول المهندس طارق الملا افتتاح وحدة صحة الجرابعة.