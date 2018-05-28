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الإثنين، 28 مايو 2018 02:27 م
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بعد رفض الرئيس رفع الحظر عنهم..

نيوزويك: أصحاب دعوى "البلوك" يهددون ترامب بالتصعيد لحماية حقوقهم الدستورية

الإثنين، 28 مايو 2018 02:01 م
نيوزويك: أصحاب دعوى "البلوك" يهددون ترامب بالتصعيد لحماية حقوقهم الدستورية ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية ، إن المدعين السبعة الذين قاضوا الرئيس دونالد ترامب لحظرهم على تويتر، وفازوا فى القضية بالفعل، قد كشفوا أنه لو استمر الرئيس فى رفضه رفع الحظر عنهم، سيقومون بتصعيد الأمر لحماية حقوقهم الدستورية.

وكانت قاضية فيدرالية قد حكمت يوم الأربعاء الماضى، أن حساب تويتر الشخصى على تويتر وحسابات المسئولين بالحكومة الأمريكية، هى منتديات عامة، وحظر المنتقدين من التعبير عن معارضتهم للآراء السياسية يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأمريكى.

ولم تصل القاضية إلى حد أمر الرئيس برفع الحظر عن المستخدمين، وقالت بدلا من ذلك: "يجب أن نفترض أن الرئيس ومدير السوشيال ميديا دان سكافينو سيعالجون الوضع المتعلق بالحظر الذى نعتبره غير دستورى"، لكن  بعد أيام من الحكم، لا يزال الرئيس يحظر منتقديه، والمدعين فى القضية غير راضين عن هذا.

وقال راندون نيلى، الضابط فى تكساس وأحد المدعين السبعة فى القضية ضد الرئيس الأمريكى لنيوزويك، إن الجماعة قد ناقشت الخطوات المقبلة مع محاميهم ومستعدين للرجوع إلى المحكمة. وأشار إلى أن أحد الخيارات المطروحة هو الحصول على إنذار قضائىن بينما أشار يوجين جو، وهو أحد المدعين السبعة ، إلى أن القضاء قد يتجنب مواجهة مباشرة مع الرئيس بتوجيه أمر إلى سكافينو لتنفيذ رفع الحظر.

فيما قال نيلى إنهم مستعدون لأخذ الأمر إلى مدى بعيد لأن الأمر لا يتعلق فقط بترامب، ولكن أيضا بوضع سابقة من أجل المستقبل، موضحا أن الرئيس يتحدث عن السياسات ويتخذ القرارات عبر السوشيال ميديا ولدينا الحق كمواطنين فى أن نكون قادرين فى النظر إليه عبر حساباتنا.


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