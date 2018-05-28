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الإثنين، 28 مايو 2018 02:27 م
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ميانمار تواصل محاكمة صحفيى رويترز فى مدينة يانجون

الإثنين، 28 مايو 2018 01:51 م
ميانمار تواصل محاكمة صحفيى رويترز فى مدينة يانجون شرطة ميانمار وصحفيى رويترز
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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تواصل سلطات ميانمار اليوم الاثنين، محاكمة عدد من صحفى رويترز، حيث كان أبرزهم الصحفى "وا لون"  وكياو سوى أو المحتجز لدى الشرطة من عام.

وتجرى وقائع جلسة استماع لشهادات الصحفيين اليوم فى مدينة يانجون بميانمار.

وتعتبر أبرز التهم المتعلقة بصحفيى رويترز انتهاك قانون الأسرار الرسمية الذى يعود إلى الحقبة الاستعمارية فى ميانمار أمام محكمة، مع تقديم الإدعاء المزيد من الشهود .

وعمل الصحفيان فى تغطية "رويترز" لأزمة الروهينجا المسلمين الذين تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى فرار نحو 655 ألفا منهم من حملة عسكرية شرسة على مسلحين فى ولاية راخين بغرب البلاد.

واعتقل الصحفيان فى 12 من ديسمبر، بعد أن تلقيا دعوة لمقابلة ضباط شرطة على العشاء فى يانجون، وأبلغا أقارب لهما أنهما اعتقلا فور أن سلمهما الضباط الذين ذهبا للقائهم بعض الوثائق.

وفى جلسة المحكمة السابقة فى 23 من يناير، قال شاهد الاثبات الأول اللفتنانت كولونيل بالشرطة يو ناينج إن الصحفيين اعتقلا بينما كانا يسيران على طريق، ومعهما 4 وثائق رسمية شملت قائمة بالقوات والأسلحة فى كتيبة للشرطة فى منطقة ماونجداو فى راخين.

صحفي رويترز أثناء توجههم للمحاكمة
صحفي رويترز أثناء توجههم للمحاكمة

 

صحفى بوكالة رويترز فى ميانمار
صحفى بوكالة رويترز فى ميانمار

 

شرطة ميانمار
شرطة ميانمار

 

جانب من اقتياد الصحفى
جانب من اقتياد الصحفى

 

صحفى بوكالة رويترز
صحفى بوكالة رويترز

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