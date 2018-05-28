مميش: عبور 152 سفينة قناة السويس بحمولة 10.4 مليون طن فى 3 أيام

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ3 أيام الماضية من الجمعة وحتى أمس الأحد، عبور 152 سفينة بحمولة 10.4 مليون طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهو ما استعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على استخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، إن يوم الجمعة 46 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن من الإتجاهين، وعبرت يوم السبت 47 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن ، كما عبرت أمس الأحد المجرى الملاحى للقناه 59 سفينة بحمولة 4 ملايين طن، ليصل إجمالى عبور السفن خلال 3 أيام فقط إلى 152 سفينة بحمولة 10.4 ملون طن.