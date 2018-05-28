video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 10:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 96 حوثيا فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بالساحل الغربى

الإثنين، 28 مايو 2018 10:55 ص
مقتل 96 حوثيا فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بالساحل الغربى جانب من أحداث اليمن ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
إضافة تعليق

لقى 96 مسلحا من ميليشيات الحوثى مصرعهم، فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بجبهة الساحل الغربى لليمن، فى وقت دفعت فيه الخسائر المتتالية للميليشيات معظم قادتها للفرار من محافظة الحديدة، التى أحرزت فيها القوات الموالية للشرعية تقدما كبيرا وباتت على مشارف مركز المحافظة.

وقالت مصادر محلية يمنية، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، أن مسلحى الحوثى قتلوا خلال الساعات الماضية، فى مواجهات مع قوات المقاومة الوطنية اليمنية وغارات للتحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن، بجبهة الساحل الغربي.

وكان معظم قيادات ميليشيات الحوثى قد فروا من محافظة الحديدة باتجاه محافظتى حجة وصنعاء فى وقت سابق، فيما سارعت عناصر الميليشيات إلى نهب المقرات الحكومية فى المحافظة ونقل وثائق خاصة بها نحو صنعاء.

وتحاول ميليشيات الحوثى قطع شوارع عدة فى مداخل الحديدة بعد تقدم المقاومة اليمنية المشتركة بمساندة ومشاركة من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربى.

 


إضافة تعليق




لا تفوتك
الرئاسة: السيسى اطمأن على صلاح وأكد وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية له

الرئاسة: السيسى اطمأن على صلاح وأكد وضع كافة إمكانيات الدولة الطبية له

رجل أعمال أمريكى يقاضى شقيق أمير قطر لاختراقه بريده الإلكترونى

رجل أعمال أمريكى يقاضى شقيق أمير قطر لاختراقه بريده الإلكترونى

صور..طبول الاستعدادات للثانوية العامة تدق..المحافظات تنتهي من تجهيز استراحات المراقبين..مراوح ومراتب بالاستراحات..ودوريات أمنية ثابتة ومتحركة أمام اللجان..العصا الإليكترونية للكشف عن المحمول ومنع الغش

صور..طبول الاستعدادات للثانوية العامة تدق..المحافظات تنتهي من تجهيز استراحات المراقبين..مراوح ومراتب بالاستراحات..ودوريات أمنية ثابتة ومتحركة أمام اللجان..العصا الإليكترونية للكشف عن المحمول ومنع الغش

المصريون يصبون غضبهم ضد راموس بعد تعمده إصابة محمد صلاح.. حسابه على "فيس بوك" يتحول لساحة للدعاء عليه.. محمد هنيدى: الهى تتحرق بجاز.. "ramos the animal" يتصدر تويتر.. ومعلقون ينشرون عنوانه ورقم تليفونه بمدريد

المصريون يصبون غضبهم ضد راموس بعد تعمده إصابة محمد صلاح.. حسابه على "فيس بوك" يتحول لساحة للدعاء عليه.. محمد هنيدى: الهى تتحرق بجاز.. "ramos the animal" يتصدر تويتر.. ومعلقون ينشرون عنوانه ورقم تليفونه بمدريد

الملياردير الأمريكى ريتشارد برانسون يخطط لزيارة الفضاء خلال أشهر قليلة

الملياردير الأمريكى ريتشارد برانسون يخطط لزيارة الفضاء خلال أشهر قليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة