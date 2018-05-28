مقتل 96 حوثيا فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بالساحل الغربى

صنعاء (أ ش أ)

لقى 96 مسلحا من ميليشيات الحوثى مصرعهم، فى مواجهات مع المقاومة اليمنية بجبهة الساحل الغربى لليمن، فى وقت دفعت فيه الخسائر المتتالية للميليشيات معظم قادتها للفرار من محافظة الحديدة، التى أحرزت فيها القوات الموالية للشرعية تقدما كبيرا وباتت على مشارف مركز المحافظة.

وقالت مصادر محلية يمنية، وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، أن مسلحى الحوثى قتلوا خلال الساعات الماضية، فى مواجهات مع قوات المقاومة الوطنية اليمنية وغارات للتحالف العربى الداعم للشرعية فى اليمن، بجبهة الساحل الغربي.

وكان معظم قيادات ميليشيات الحوثى قد فروا من محافظة الحديدة باتجاه محافظتى حجة وصنعاء فى وقت سابق، فيما سارعت عناصر الميليشيات إلى نهب المقرات الحكومية فى المحافظة ونقل وثائق خاصة بها نحو صنعاء.

وتحاول ميليشيات الحوثى قطع شوارع عدة فى مداخل الحديدة بعد تقدم المقاومة اليمنية المشتركة بمساندة ومشاركة من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربى.