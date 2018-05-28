مقتل 6 جنود وإصابة 5 آخرين فى انفجار لغم بمدينة درنة الليبية

لقى 6 عسكريين مصرعهم وأصيب 5 آخرون فى انفجار لغم، خلال العمليات العسكرية التى يشنها الجيش الوطنى الليبى للسيطرة على مدينة درنة شرق ليبيا .
وقال صلاح بوجيدار مسئول المكتب الإعلامى فى غرفة عمر المختار العسكرية لتحرير درنة- لراديو ( سوا ) الأمريكى اليوم الاثنين" أن ستة جنود قتلوا فيما أصيب 5 آخرين بجروح أثناء تقدم الجيش الليبى فى منطقة الظهر الحمر وسيطرته على منطقة "تمسكت" فى المدخل الغربى لمدينة درنة "، موضحا أن القتلى سقطوا نتيجة انفجار ألغام أرضية .
وكان الجيش الوطنى الليبى أعلن - أمس - سيطرته الكاملة على معقل تنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابى فى مناطق "تمسكت" والقلعة جنوب غرب مدينة درنة، مشيرا إلى أن جميع المناطق بالمدخل الغربى لمدينة درنة تحت سيطرة وحدات الجيش الليبى.
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