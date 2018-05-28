مقتل 150 شخصا فى المعارك بين القوات اليمنية والحوثيين بالساحل الغربى

عدن (أ ش أ)

قال مسئولون يمنيون وشهود عيان اليوم الاثنين، إن القتال العنيف بين القوات الموالية للحكومة وبين الحوثيين فى الأيام الـ4 الماضية أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا بين الطرفين.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن القوات الحكومية اليمنية تسعى للسيطرة على مناطق على طول الساحل الغربى للبلاد.

وفى محافظة الحديدة، نقلت الميليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى من عناصرها إلى مستشفيات الحديدة، التى باتت المقاومة الوطنية وألوية العمالقة والمقاومة التهامية على مشارفها.

من ناحية أخرى أفادت مصادر يمنية بأن النخبة الشبوانية فرضت بدعم من التحالف العربى قيودا على حمل السلاح فى مديريات عدة بمحافظة شبوة.

وقالت المصادر اليمنية ـ حسبما أفادت قناة ( سكاى نيوز) الاخبارية اليوم الاثنين ـ أن هذه الخطوة تأتى سعيا لضبط حمل السلاح داخل هذه المدن بعد أن تمكنت من تأمينها.

وأشارت المصادر اليمنية إلى أن هذه الخطوة شهدت تجاوبا سريعا من سكان تلك المديريات وفى انتظار تعميمها على باقى مدن المحافظة.