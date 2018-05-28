مقتل أحد كوادر "حسم" الإرهابية فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة

كتب محمود عبد الراضي

أكد مصدر أمنى، مقتل أحد كوادر حركة حسم الارهابية في تبادل لاطلاق الرصاص مع الشرطة.

وقال المصدر، إنه فى إطار ملاحقة عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربين وتتبع حركتهم ، فقد توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطنى تُفيد اعتزام مجموعة من هؤلاء العناصر الإلتقاء بمنطقة الظهير الصحراوى بطريق الواحات دائرة قسم شرطة ثالث مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، تم التعامل مع تلك المعلومات (عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا) وتعيين نقاط الملاحظة بالطريق المعنى، حيث أسفرت عمليات تمشيطه عن رصد تواجد بعض الأشخاص وحال إقتراب القوات منهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاهها مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران.

وأسفرت عمليات تتبعهم عن العثور على جثة أحدهم وتبين أنه الهارب من محبسه بمستشفى الإسماعيلية العام بتاريخ 26 الجارى الإخوانى، إبراهيم محمد عبدالحميد متولى (مواليد 17/12/1990 – حاصل على الثانوية الأزهرية – يُقيم 101 شارع المستشفى الأميرى، الإسماعيلية) والذى يُعد أحد عناصر الحراك المسلح للجماعة الإرهابية وتم ضبطه خلال عام 2014 لمشاركته بعمليات العنف ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى القضية 250/50/2016 جنايات عسكرية الإسماعيلية "عمليات نوعية".

وعُثر على بندقية آلية عيار 7.62*39 ذات دبشك ينطوى، وعدد من الطلقات والفوارغ من ذات العيار، ودراجة بخارية سوداء اللون بدون لوحات معدنية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المُشار إليها.