video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 29 مايو 2018 03:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع مواطن على كرسى متحرك أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان نجع الشيخ بالأقصر

الإثنين، 28 مايو 2018 09:52 م
مصرع مواطن على كرسى متحرك أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان نجع الشيخ بالأقصر قطار - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

لقي مواطن مصرعه خلال عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان نجع الشيخ بمنطقة البياضية بالأقصر، وذلك لدى مروره بكرسى متحرك، ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الأقصر الدولى، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الأقصر يفيد بمصرع "ح.ع.م" 43 سنة معاق ويتحرك بكرسى، أسفل عجلات قطار خلال عبوره شريط السكة الحديد بمنطة مزلقان نجع الشيخ بالبياضية، وتوفى فى الحال وتم نقل جثمانه لمستشفى الأقصر الدولى تمهيداً لتسليمها لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ قرار إزالة تندة حديدية بشارع مصطفى عبد الصادق بالأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

مصرع مواطن اسفل قطار بالاقصر

اخبار مصر

مزلقان نجع الشيخ بالاقصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
رئيس امتحانات الثانوية العامة: التعامل بصرامة مع الغش بكافة أنواعه

رئيس امتحانات الثانوية العامة: التعامل بصرامة مع الغش بكافة أنواعه

السيسى يوجه بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمختلف قطاعات البنية الأساسية

السيسى يوجه بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بمختلف قطاعات البنية الأساسية

مصطفى شعبان يرفع سقف التمثيل بأدائه السهل والممتع فى مسلسل "أيوب".. حلقة وراء الأخرى يثبت شعبان أنه جدير بالمكانة التى وضعه فيها الجمهور ويستحق النجاح فى موسم تشتد به المنافسة بين كبار النجوم والنجمات

مصطفى شعبان يرفع سقف التمثيل بأدائه السهل والممتع فى مسلسل "أيوب".. حلقة وراء الأخرى يثبت شعبان أنه جدير بالمكانة التى وضعه فيها الجمهور ويستحق النجاح فى موسم تشتد به المنافسة بين كبار النجوم والنجمات

نتانياهو يقترب من السجن.. الشرطة الإسرائيلية تحول ملف تحقيقات الفساد للمدعى العام وتوصى بمحاكمته لتلقيه رشاوى.. ديوان رئيس وزراء الاحتلال طلب شراء سيارة مصفحة بمليون دولار لزوجته.. والأخيرة تنفى خوفا من الحبس

نتانياهو يقترب من السجن.. الشرطة الإسرائيلية تحول ملف تحقيقات الفساد للمدعى العام وتوصى بمحاكمته لتلقيه رشاوى.. ديوان رئيس وزراء الاحتلال طلب شراء سيارة مصفحة بمليون دولار لزوجته.. والأخيرة تنفى خوفا من الحبس

لاعب روسيا: العالم يريد مشاهدة محمد صلاح فى المونديال

لاعب روسيا: العالم يريد مشاهدة محمد صلاح فى المونديال

"الفتوى نور".. هل يُفسد الغش فى الامتحانات صيام الطلاب أو يقلل أجرهم؟

"الفتوى نور".. هل يُفسد الغش فى الامتحانات صيام الطلاب أو يقلل أجرهم؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة