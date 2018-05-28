مصرع مواطن على كرسى متحرك أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان نجع الشيخ بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقي مواطن مصرعه خلال عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان نجع الشيخ بمنطقة البياضية بالأقصر، وذلك لدى مروره بكرسى متحرك، ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الأقصر الدولى، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الأقصر يفيد بمصرع "ح.ع.م" 43 سنة معاق ويتحرك بكرسى، أسفل عجلات قطار خلال عبوره شريط السكة الحديد بمنطة مزلقان نجع الشيخ بالبياضية، وتوفى فى الحال وتم نقل جثمانه لمستشفى الأقصر الدولى تمهيداً لتسليمها لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.